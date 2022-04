Atalanta-Napoli: è il momento di Zielinski, Faban Ruiz preoccupa

Piotr Zielinski si riprende il Napoli e torna titolare nella sfida con l’Atalanta, sostituirà Fabian Ruiz che non è al meglio dopo l’influenza. Il centrocampista spagnolo in questa settimana si è allenato poco a causa di problemi influenzali, Fabian viene segnalato come debilitato. Una cosa normalissima dopo uno stato influenzale, per questo motivo è molto probabile che Fabian Ruiz finisca in panchina, lasciando spazio a Zielinski. Una mossa che ci si attendeva, anche perché il polacco è rimasto fuori dalla squadra titolare per due partite consecutive, nonostante Spalletti per tanto tempo si sia affidato molto a lui per l’equilibrio tra centrocampo e attacco. Intanto Spalletti deve registrare le assenze di Osimhen, Di Lorenzo, Rrahmani, Petagna e Meret, un problema non da poco per il tecnico toscano.

Napoli: il modulo con l’Atalanta

La presenza di Zielinski dal primo minuto al posto di Fabian Ruiz cambia qualcosa. Il polacco e lo spagnolo sono due giocatori dal passo diverso, ma entrambi in grado di illuminare il gioco, anche se in modo diverso. Le ultime novità sulla formazione del Napoli danno Spalletti pronto ad utilizzare ancora un il modulo 4-3-3. Anche se con Zielinski si è sempre usato il 4-2-3-1. Il polacco è la chiave per trasformare il centrocampo in fase offensiva e difensiva, per questo è molto probabile che Spalletti scelga il centrocampo a due. Ovviamente sono numeri sulla carta, ma che possono essere modificati nell’interpretazione.

Quel che conta è che Spalletti si ritroverà uno Zielinski galvanizzato dal gol in Nazionale, che ha permesso alla Polonia di conquistare la qualificazione ai Mondiali in Qatar.