Polonia-Svezia: Zielinski spacca la porta, il video del gol

La Polonia vince Svezia con il risultato di 2-0 con gol di Lewandowski e Piotr Zielinski e si qualifica ai Mondiali in Qatar. Ad aprire le marcature è stato il super bomber Lewandowski ma la partita contro la Svezia la chiude Zielinski che davanti al portiere non sbaglia e con un tiro forte e preciso è lucidissimo e segna il defintivo 2-0. Per le qualificazioni Mondiali vince anche il Portogallo lo spareggio contro la Macedonia di Elmas.

Un gol che sicuramente fa bene a Zielinski che con il Napoli ha vissuto un periodo di appannamento. Il centrocampista polacco ha visto dalla panchina a le ultime due partite degli azzurri con Verona e Udinese, in cui è stato protagonista Osimhen con quattro reti. Il gol di Zielinski con la Polonia è un ottimo segnale anche per Spalletti che in vista della sfida con l’Atalanta e con le assenze sicure di Osimhen, Di Lorenzo e Rrahmani e Petagna, rilancerà sicuramente Zielinski dietro la punta Mertens.