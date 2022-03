Super Osimhen: tutti pazzi di lui, la nuova carta Fifa ed il premio della Serie A

Victor Osimhen è un super bomber con quattro gol in due partite durante il mese di marzo è risultato uno dei migliori in Serie A. Anche Fifa ha dedicato una nuova carta ad Osimhen quella di Player of the Month. Una carta speciale per celebrare un mese di marzo ad altissimi livelli per l’attaccante del Napoli. Il nigeriano è stato protagonista delle ultime due vittorie della squadra di Spalletti che ha battuto Verona e Udinese grazie a quattro gol di Osimhen. In pratica da quando l’attaccante ha recuperato la piena forma fisica è risultato decisivo, tanto che le voci di mercato su Osimhen aumentano sempre di più.

Fifa Ultima Team: la carta POTM di Osimhen, come averla

Osimhen è il Player of the Month di Fifa Ultimate Team della Serie A Tim, un premio che viene dato attraverso un sistema di votazioni al giocatore che si contraddistingue in quel mese. La carta di Osimhen è riscattabile attraverso la Squad Building Challenge dedicata che sarà disponibile su FUT 22. Ecco i requisiti per averla:

Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Napoli

Min. giocatori 1: Squadra della settimana (TOTW)

Valutazione squadra min.: 82

Intesa di squadra min.: 75

Numero di giocatori in rosa: 11

Osimhen miglior attaccante di marzo per la Serie A

Ma Osimhen non ha ricevuto solo il premio della nuova carta POTM di Fifa 22, ma anche quello di miglior giocatore della Serie A nel mese di marzo. L’attaccante del Napoli riceverà il premio prima della gara con la Fiorentina. La Lega Serie A si è complimentata con il calciatore tramite le parole dell’amministratore delegato, Luigi De Siervo: “Victor Osimhen ha ormai raggiunto la consacrazione come uno degli attaccanti più dominanti del nostro campionato. Forza fisica, velocità, coraggio e determinazione fanno del numero 9 uno dei trascinatori del Napoli, punto di riferimento assoluto delle trame offensive azzurre, come dimostrano i quattro gol in tre partite realizzati nel mese di marzo”.