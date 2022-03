Da Milano – Politano chiede l’aumento, Spalletti fa una richiesta precisa

Matteo Politano è rientrato a Napoli dopo la brevissima parentesi vissuta con l’Italia di Roberto Mancini. Il giocatore era riuscito a strappare la convocazione in un momento delicato, ma con la Macedonia non è stato preso in considerazione, mentre con la Turchia non è nemmeno tra i selezionati. Dunque Politano ha fatto rientro a Napoli, dove si sta preparando per la delicatissima sfida di domenica prossima con l’Atalanta. Una gara molto delicata per la corsa scudetto del Napoli. Anche perché bisognerà giocarla con i sicuri assenti: Di Lorenzo, Osimhen e Rrahmani.

Politano: contratto e ingaggio

Secondo quanto riferisce calciomercato.com il calciatore è pronto a mettersi a disposizione di Spalletti per la sfida con l’Atalanta. Politano vuole cambiare marcia, in una stagione delicata, segnata da infortuni, Covid e prestazioni non proprio esaltati. Fino ad ora Politano ha messo a referto solo 3 gol e 7 assist tra Serie A ed Europa League, un po’ pochi. L’apporto di gol degli esterni è pesato molto sul Napoli di Spalletti che vince quando Osimhen è devastante sotto porta.

Ma per Politano si guarda anche al futuro con calciomercato.com che scrive: “Il suo futuro vede ancora la parola Napoli, Spalletti non vuole rinunciare a lui e lo stesso giocatore si trova bene in città. Nessun problema con la scadenza, dato che il rapporto con il Napoli è fissato fino al 2024, ma sarà anche tempo di chiedere un adeguamento di contratto, sulla base del confronto con Lozano, con una distanza attuale di circa 2 milioni di ingaggio tra i due. Politano vale chiaramente Lozano, l’entourage del primo potrà fare forza su questo fattore per ottenere un incremento della parte economica. Un discorso che presumibilmente verrà affrontato tra qualche settimana“. Attualmente Politano percepisce 2,2 milioni di euro netti, mentre Lozano guadagna 4,5 milioni di euro.