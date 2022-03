Plastino “Corsa scudetto, mi dispiace ma se la giocheranno in due”

La corsa scudetto in Italia si fa sempre più agguerrita con quattro squadre racchiuse in sette punti: Milan, Napoli, Inter e Juventus. A otto giornate dalla fine tutto è ancora possibile con Napoli e Milan che nelle ultime giornate sembrano avere qualcosa in più rispetto alle altre. Il passo falso degli azzurri con Cagliari e soprattutto Milan aveva fatto perder le speranze, invece c’è ancora tutto in gioco. Inoltre bisogna considerare che l’Inter ha ancora la partita con il Bologna da recuperare, un dettaglio non da poco perché con una vittoria recupererebbe il gap con il Napoli. Insomma tutto può succedere per questo c’è da valutare pure la classifica avulsa.

Scudetto Serie A

Anche Michele Plastino, direttore di Radio Sportiva si è espresso sulla corsa al titolo nel campionato italiano. “Il Napoli lo vedo molto bene, forse meglio delle altre. In ogni caso credo che lo scudetto se lo giocheranno Milan e Napoli, mentre vedo staccate Inter e Juventus. Per utilizzare un termine ciclistico vedo un arrivo in volata tra la squadra di Spalletti e quella di Pioli, mentre a trenta secondi potrebbe arrivare l’Inter di Simone Inzaghi e ad un minuto la Juventus di Allegri. Staremo a vedere cosa succederà“.

Molto dipenderà anche dal calendario di Milan, Napoli, Inter e Juventus, che vede gli azzurri tra le squadre più penalizzate da questo punto di vista. Dopo la sosta il Napoli sarà chiamato a tre partite davvero complicate con Atalanta, Fiorentina e Roma. La prima sarà giocata anche senza Osimhen, Rrahmani e Di Lorenzo con quest’ultimo che potrebbe rientrare con la Roma o forse anche dopo.