Napoli, Inter e Milan finiscono a pari punti, chi vincerebbe lo scudetto? La classifica avulsa

Milan, Inter e Napoli sono in lotta per lo Scudetto, in un campionato molto combattuto: cosa succederebbe in caso di arrivo a pari punti?

Milan, Inter e Napoli, si contendono lo Scudetto 2021/22. La corsa è ufficialmente entrata nel rettilineo finale ed a meno di clamorose sorprese vede coinvolte tre squadre con possibilità praticamente identiche di successo finale.

Tanto che l’ipotesi di un arrivo a pari punti a due o addirittura a tre non sembra assolutamente da escludere. Ma cosa succederebbe in quel caso?

NAPOLI, INTER E MILAN: CHI VINCE LO SCUDETTO IN CASO DI ARRIVO A PARI PUNTI?

I criteri per l’assegnazione dello Scudetto sono i seguenti:

Punti negli scontri diretti

Differenza reti negli scontri diretti

Differenza reti generale

Reti totali realizzate

Sorteggio

In caso di arrivo a pari punti tra le due milanesi quindi a spuntarla sarebbero i rossoneri che hanno vinto il Derby di ritorno dopo il pareggio dell’andata. L’Inter invece conquisterebbe lo Scudetto in caso di arrivo a pari punti col Napoli, sconfitto a ‘San Siro’.

Più complicato se ad arrivare alla pari fossero Milan e Napoli dato che gli scontri diretti sono terminati con l’identico risultato (0-1) una volta in favore degli azzurri e una dei rossoneri. A fare fede dunque sarebbe la differenza reti finale, e in caso di ulteriore parità il numero di goal segnati fino al possibile sorteggio.

LA CLASSIFICA AVULSA

Infine se ad arrivare a pari punti fossero tutte e tre entrerebbe in gioco la classifica avulsa, ovvero la classifica generata considerando solamente gli scontri tra Milan, Inter e Napoli, che premierebbe i rossoneri.

CLASSIFICA AVULSA

MILAN 7

INTER 5

NAPOLI 4