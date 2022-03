Calciomercato Napoli, Spud: “Un coreano per De Laurentiis”

Il calciomercato del Napoli guarda al difensore sudcoreano Kim Min-jae di proprietà del Fenrbahce di 25 anni. L’indizio viene lanciato da Spud, il ragno del web che sul suo profilo Twitter ha scritto: “Coreano. È del Fenerbache. Lo scouting del calcio Napoli ha individuato e sondato entourage nella giornata del 3 di Marzo. La richiesta è stata dettata da Aurelione che pensa ad un colpo del genere per aprirsi a quel mondo (per espansione brand, marketing)“. Visti gli indizi lanciati da Spud sembra essere proprio il difensore l’obiettivo di Napoli.

Da tempo Aurelio De Laurentiis guarda all’oriente per espandere il marketing del Napoli. Comprare un giocatore sudcoreano sarebbe sicuramente un modo per guardare a quella fascia si mercato. Inoltre si parla molto bene di Kim Min-jae, difensore di 190 centimetri e di prospettive importanti. Insomma non solo una trovata di marketing ma anche un’operazione tecnica. La valutazione del difensore sudcoreano si aggira intorno ai 10/15 milioni di euro, in Italia piace anche alla Lazio. De Laurentiis e Giuntoli continueranno a monitorare la pista mentre portano avanti altre trattative. Come quella per Anguissa che sarà riscattato, almeno sono queste le notizie insistenti che continuano ad arrivare. Inoltre sempre Spud fa sapere che il Napoli tra un mese parlerà con Fabian Ruiz del rinnovo di contratto, l’obiettivo è tenere lo spagnolo per almeno un altro anno.