Bargiggia: “Ho notizie sicure su Anguissa. Fabian, Koulibaly e Mertens, ecco le novità”

Paolo Bargiggia parla del calciomercato del Napoli, con la società partenopea pronta a riscattare Frank Anguissa dal Fulham. Il giornalista a 1 Football Club, programma condotto da Luca Cerchione su 1 Station Radio fa il punto su tutte le trattative di mercato del Napoli: “Oramai è chiaro, il Napoli vuole riscattare Frank Anguissa. Il club di De Laurentiis ha rotto gli indugi pagherà la cifra stabilità all’inizio. Quindi al Fulham saranno versati 15 milioni di euro per il cartellino di Anguissa“. Secondo Bargiggia Anguissa sarà confermato “a prescindere da tutto“.

Bargiggia: calciomercato Napoli

Napoli attivo anche nelle trattative in uscita con Fabian Ruiz che vien considerato “il giocatore da sacrificare per fare cassa, anche in virtù di un monte ingaggi da abbassare. De Laurentiis vuole passare dagli attuali 100 milioni di euro a 80 milioni di euro“. Per Fabian Ruiz c’è stata “un’offerta a gennaio da parte del Newcastle, ma il giocatore ha voluto attendere le big spagnole. In estate ci può essere l’offensiva del Real Madrid di Carlo Ancelotti che lo stima molto” dice Bargiggia.

Il Napoli pensa già al sostituto di Fabian Ruiz come: “Nahitan Nandez e Antonin Barak“. Sempre per il mercato in uscita bisogna valutare Diego Demme, al suo posto “il Napoli può prendere Tameze sempre dal Verona“.

Capitolo Koulibaly con Bargiggia che dice: “Il Napoli di De Laurentiis è pronto a fare un’eccezione per il rinnovo di Koulibaly, ha volontà di tenere il difensore senegalese. Al momento è molto difficile dire se Koulibaly andrà o meno via da Napoli, anche perché ci sono chance di rinnovo. Mentre non c’è ancora fissato nessun appuntamento con il procuratore Fali Ramadani“. In chiusura si parla di “David Ospina che è in scadenza di contratto e non sarà trattenuto, il Napoli punterà su Meret. Nessun rinnovo nemmeno per Dries Mertens“.