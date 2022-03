Schira: “Koulibaly rinnovo e fascia di capitano, incontro vicino. Mertens tutto bloccato”

Calciomercato Napoli con la società di Aurelio De Laurentiis che è impegnata nei rinnovi di contratto. Il rinnovo di Koulibaly è sicuramente uno dei più discussi in questo momento, anche perché il Barcellona è tornato alla carica per il difensore senegalese. Xavi lo vuole portare in Spagna ed ha fatto una espressa richiesta al suo club che sta lanciando le basi per ricostruire una grande rosa. Il contratto del giocatore scade nel 2023 e quindi bisognerà trattare anche con Aurelio De Laurentiis.

Secondo Nicolò Schira il Napoli ha in programma un incontro per il rinnovo di contratto di Koulibaly. “Il club azzurro incontrerà Ramadani agente del calciatore. Al difensore sarà offerto un rinnovo di contratto importante e la fascia di capitano. Anche perché dopo l’addio di Insigne il Napoli deve trovare un sostituto che indossi la fascia e Koulibaly è sicuramente è il primo indiziato“.

Calciomercato Napoli: le ultime novità di Schira

Ma con l’esperto di mercato Nicolò Schirà si fa il punto anche sulle altre trattative della SSSN. Per quanto riguarda “i rinnovi c’è Ospina in scadenza, ma difficilmente verrà trattenuto. Il Napoli però deve decidere se dare fiducia a Meret e lanciarlo definitivamente, oppure affidarsi ad un altro portiere. Perché prendere un altro secondo ingombrante potrebbe essere un problema. Il portiere italiano parte tutti gli anni come titolare, poi puntualmente finisce in panchina“.

Si parla anche del rinnovo di “Mertens che è completamente bloccato. Il Napoli non lo rinnoverà alle cifre attuali”. Chiusura sul giovane Ambrosino che il Napoli ha blindato con un “contratto importante. È molto forte ma voglio vederlo anche in un campionato che non sia quello Primavera“.