Vecchi: “Caso Meret al Napoli, dicevo una cosa ad Ancelotti”

William De Vecchi parla di Alex Meret portiere del Napoli arrivato con grandi prospettive ma che è diventato il secondo Ospina. A fine stagione il contratto di Ospina scadrà e molto probabilmente lascerà Napoli, mentre per Meret non si è ancora arrivati al rinnovo. Anche perché pure Spalletti ha messo in panchina Meret, nonostante nelle prime giornate sembrava che proprio l’ex Spal potesse essere il portiere titolare del suo Napoli.

Secondo De Vecchi a Napoli c’è un “caso che prima o poi bisogna risolvere. Quando lavoravo con il settore giovanile del Milan, avevo già incontrato Meret con l’Udinese in Primavera. Dicevo sempre ad Ancelotti che Meret sarebbe stato uno dei portieri che avrebbe fatto carriera in Italia e guarda caso Carlo lo ha ritrovato a Napoli“.

Su Napoli-Milan ha detto: “Quella di domenica sarà una bella sfida. Potrebbe esserci un colpo di bravura di Leao, di Osimhen. Sono due squadre che più o meno vivono la stessa condizione. Il Napoli prende meno gol, ne hanno fatti più o meno gli stessi. Ospina o Meret? Sono due buoni portieri, personalmente sono per quelli italiani”.