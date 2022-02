Mandarini: “Ospina al Real. Il Napoli su Handanovic e Joao Pedro? Ecco la verità”

Fabio Mandarini ha provato ad anticipare le mosse del Napoli sul calciomercato in entrata e in uscita.

Fabio Mandarini, giornalista ed esperto di calciomercato del Corriere dello Sport, ha parlato dei movimenti del Napoli per il futuro:

“David Ospina lascerà sicuramente il Napoli perché non ci sono i presupposti per rinnovare il suo contratto con il sodalizio campano. Per quelle che sono le miei informazioni, l’estremo difensore andrà al Real Madrid. Samir Handanovic? Al momento non c’è niente, è solo una idea che qualcuno ha lanciato“.

Rinnovo Meret: “Il Napoli sta facendo di tutto per convincere il portiere italiano a firmare il rinnovo. Ma l’estremo difensore, prima di dire sì, vuole sentirsi dire che sarà lui il titolare per le prossime stagioni. Di conseguenza dovrà arrivare un portiere che non gli possa insidiare il posto in squadra. Il rinnovo, al momento, è in stand-by”.

Voci di mercato su Joao Pedro: “L‘attaccante è stato accostato al Napoli. Qualcuno dice che l’affare è fatto? No, non arrivano conferme in tal senso. Joao Pedro potrebbe rappresentare una soluzione per il futuro, il mercato, come si sa, è spesso imprevedibile“.