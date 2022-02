Napoli: Koulibaly e Insigne a colloquio con i tifosi, entusiasmo alle stelle. VIDEO E FOTO

Napoli-Inter è delirio puro all’esterno del ritiro degli azzurri: Koulibaly e Insigne a colloquio con i tifosi che urlano: “Devi vincere“. C’è una voglia spasmodica di agguantare di nuovo il primo, tra i tifosi si avverte una frenesia unica, quella di poter battere l’Inter e ritornare di nuovo primi in Serie A e poi continuare a lottare per lo scudetto. È la vigilia di una grande sfida, quella che è stata definita una “figata” da Luciano Spalletti in conferenza stampa.

Insigne e Koulibaly parlano con i tifosi

All’esterno dell’hotel dove il Napoli è in ritiro si sono radunati un nutrito gruppo di tifosi. Dopo varie richiesta i due rappresentanti della squadra: Koulibaly e Insigne, a tutti gli effetti i capitani del Napoli, hanno incontrato i tifosi assiepati all’esterno dell’hotel sul lungomare. “Noi vogliamo solo farvi sapere che siamo con voi. Siamo qui per dimostrarvi il vostro affetto“. Poche battute poi i due calciatori sono rientrati all’interno della struttura, mentre i tifosi cantavano: “Devi vincere“. I due giocatori saranno protagonisti della sfida Napoli-Inter. Spalletti non ha sciolto il dubbio su Koulibaly, ma ha detto che per il senegalese è “particolare” per il Napoli. Molto più che probabile che giochi titolare in difesa.

Napoli-Inter, striscione: notte prima degli esami

I giocatori del Napoli sono stati accompagni al loro ingresso da tanti cori. Ma c’è stato anche uno striscione preparato dai gruppi organizzati, con la scritta: notte prima degli esami. A tutti gli effetti la sfida del Napoli con l’Inter sarà un vero e proprio esame di maturità per gli uomini di Spalletti, che devono dimostrare di poter competere per la vittoria dello scudetto.