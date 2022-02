Napoli-Inter: le scelte di Spalletti su Lobotka e Koulibaly

Il Napoli prepara la sfida con l’Inter, match scudetto che si gioca sabato alle 18.00 presso lo stadio Maradona. Spalletti al momento non può contare su Lozano, ancora infortunato, ma ha recuperato anche Koulibaly e Anguissa. I due calciatori sono rientrati dalla Coppa d’Africa e sono il vero dubbio di Spalletti.

Sky Sport sulla probabile formazione del Napoli per la sfida con l’Inter prevede un utilizzo di Koulibaly dal primo minuto al posto di Juan Jesus. Il difensore senegalese è il leader della squadra ed un autentico fuoriclasse, tenerlo fuori è veramente molto complicato. Si è ipotizzato anche uno spostamento di Juan Jesus sulla fascia per arginare Dumfries, ma al momento Mario Rui è sempre in vantaggio per giocare da titolare.

Napoli-Inter: Lobotka o Anguissa

L’altro dubbio in casa Napoli è sicuramente legato al ballottaggio Lobotka-Anguissa. Secondo quanto riferisce Sky il centrocampista camerunense può giocare titolare al posto di Lobotka. Lo slovacco ha fatto registrare ottime prestazioni nelle ultime settimane, eppure il tecnico del Napoli sembra orientato a schierare Anguissa titolare i Napoli-Inter. La presenza del centrocampista in prestito dal Fulham, può garantire maggiore fisicità alla squadra, un dettaglio non da poco dato che l’Inter fa della forza fisica una delle sue armi migliori.

Napoli: la probabile formazione di Sky Sport: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa (Lobotka), Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.