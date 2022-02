Salernitana: due giocatori arrestati per scippo

Salernitana due giocatori della Primavera sono stati arrestati per scippo. I ragazzi, ancora minorenni, hanno sottratto la borsa ad una donna. Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, i due giocatori hanno scippato una donna, poi sono stati arrestati grazie all’intervento delle forze dell’ordine. Ecco la ricostruzione die fatti: “I ragazzi non hanno ancora compiuto 18 anni, erano a bordo di un motorino in via Paolo de Granita, hanno individuato l’obiettivo, una signora, e hanno perfezionato lo scippo, portando via borsa e documenti. La signora, che probabilmente era appena uscita dal vicino ufficio postale, ha allertato le forze dell’ordine e fornito l’identikit dei ragazzi. I Falchi che erano in zona sono riusciti a bloccarli. I soldi (una significativa somma) sono stati restituiti alla malcapitata”.

Salernitana: giovani della Primavera arrestati

Anche il presidente Iervolino prende posizione su quanto accaduto e dice: “L’episodio ci lascia attoniti . Se confermato si tratta di un atto gravissimo che condanniamo con forza e che evidentemente confligge con i

nobili valori che lo sport deve trasferire e che noi vogliamo fortemente trasmettere alle future generazioni“.

Mentre il questore Maurizio Ficarra ha detto: “Siamo davvero esterrefatti per quanto accaduto trovarsi di fronte come protagonisti di uno scippo due ragazzi che comunque hanno un sogno, un’aspettativa, quella di fare da grande i calciatori non ci esime dal chiederci: perché?“.