Napoli-Inter: Lobotka e Brozovic, la chiave tattica della sfida scudetto

Napoli-Inter la chiave tattica e gli uomini più importanti: Brozovic e Lobotka sono i calciatori che fanno ‘girare’ le due squadre. I due centrocampisti sono gli uomini a cui bisogna dare maggiore cura, anche se il Napoli in mediana può schierare un altro pensatore come Fabian Ruiz. L’Inter ha velocità e fisicità, ma anche estro con Perisic e Dumfries sulle fasce. Non è un caso che Spalletti stia pensando a schierare Juan Jesus titolare, ma non come centrale, bensì come terzino mancino.

Napoli-Inter: il piano degli allenatori

Ecco quanto scrive Il Mattino sulla tattica del match che si giocherà sabato alle 18 allo stadio Maradona: “Il palleggio che comincia dal basso e ruota soprattutto intorno a Lobotka e Brozovic, due uomini chiave della partita, quelli che fanno girare intorno a loro tutti quanti gli altri: ecco perché sarà importante limitarne l’impostazione, compito che toccherà da una parte a Zielinski e dall’altra a Calhanoglu, i due centrocampisti di qualità che si muovono tra le linee ma oltre ad accendere la manovra offensiva dovranno preoccuparsi anche del lavoro difensivo.

Sfida che vivrà di duelli decisivi a centrocampo, in maniera particolare quello tra le mezzali Fabian Ruiz e Barella che rappresentano il valore aggiunto per Napoli e Inter anche per il loro apporto in termini realizzativi. E fondamentale sarà l’incrocio tra Perisic e Di Lorenzo sulla fascia sinistra d’attacco interista, sull’altro lato Insigne si

accentra per cucire il gioco e lasciare campo a Mario Rui che incrocerà Dumfries. Uomini chiave i due centravanti: Osimhen che va più in verticale e Dzeko che invece accorcia per ricevere palla, tutti e due pericolosissimi di testa“.