Gazzetta – Napoli-Inter: Gioca Juan Jesus, fuori Koulibaly, le probabili formazioni

Napoli-Inter le probabili formazioni, il ballottaggio Juan Jesus-Koulibaly è quello più difficil da risolvere. Out Bastoni per Inzaghi.

La sfida scudetto dello stadio Maradona si gioca anche sulle scelte dei tecnici e su qualche indisponibilità. Finalmente Spalletti ha l’imbarazzo della scelta, avendo ritrovato anche Koulibaly e Anguissa. Ounas è rientrato dall’infortunio ed al momento l’unico indisponibile è Lozano. Nell’Inter c’è l’assenza per squalifica di Bastoni, ma anch per Simone Inzaghi non ci sono grandi problemi di formazione.

Napoli: i ballottaggi

Secondo quanto scrive Gazzetta dello Sport al momento Juan Jesus è ancora in vantaggio per un posto da titolare su Koulibaly. Il senegalese voleva allenarsi anche ieri a Castel Volturno, ma il tecnico lo aspetta oggi per il primo allenamento completo con la squadra, dopo il rientro dalla Coppa d’Africa. Gli altri ballottaggi riguardano Anguissa e Lobotka, ma in questo caso lo slovacco è nettamente favorito sul centrocampista del Camerun. In attacco si sono altri due dubbi per Spalletti: Zielinski in vantaggio su Mertens e Politano in vantaggio su Elmas.

Inter: Sanchez-Lautaro Martinez

In casa Inter il sostituto di Bastoni è stato già trovato e sarà D’Ambrosio, che ha giocato come centrale di difesa anche in Coppa Italia con la Roma, Ranocchia resta un passo indietro. Ritorna Dumfries titolare, dopo aver riposato in Coppa Italia, così come Calhanoglu. In attacco le ottime prestazioni di Sanchez mettono un dubbio nella testa di Simone Inzaghi. Il cileno si gioca un posto da titolare con Lautaro Martinez, anche se l’attaccante argentino è in vantaggio.