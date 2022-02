Spalla bloccata e braccio fasciato: le condizioni di Lozano ed il recupero

Le condizioni di Hirving Lozano preoccupano il Napoli, il giocatore si è infortunato durante la sfida Messico-Panama. I tempi di recupero per Lozano sono ancora indefiniti il giocatore sta tentando la strada della terapia conservativa, per posticipare l’intervento chirurgico. Il Napoli sta valutando questa possibilità ed al momento tiene il giocatore a riposo, anche perché l’infortunio in Messico-Panama è stato veramente brutto. Lozano sarà l’unico assente in Napoli-Inter, sfida scudetto che si gioca sabato allo stadio Diego Armando Maradona. L’attaccante messicano è stato già visitato dallo staff medico azzurro e per ora si sta percorrendo la strada della terapia conservativa.

Come sta Lozano

Maggio informazioni sulle condizioni di Lozano, vengono fornite da Tuttosport che scrive: “Soltanto Lozano sarà assente e dovrà restare lontano dai campi di gioco per un mese circa. Ieri il messicano è tornato al centro tecnico degli azzurri con il braccio destro fasciato e la spalla bloccata: salterà le sfide di campionato contro inter, Cagliari, Lazio e Milan, oltre al doppio confronto di Europa League con il Barcellona. Nei prossimi giorni sarà visitato anche da uno specialista di fiducia del club e potrà allenarsi in palestra, evitando il campo di gioco per non rischiare una nuova lussazione. Lo staff medico del club azzurro è fiducioso e spera che il calciatore possa evitare l’intervento chirurgico con una terapia conservativa che possa permettergli di tornare in campo per il match con il Verona“.