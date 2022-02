Il Napoli riscatta Anguissa: c’è la volontà di De Laurentiis, le ultime

Il Napoli ha deciso il riscatto di Frank Anguissa, il centrocampista è in prestito con diritto di riscatto dal Fulham: costa 15 milioni di euro. Dopo più di metà campionato giocato si può capire completamente il valore di Anguissa, giocatore che da quando ha messo piede al Napoli, durante la sfida con la Juventus alla terza giornata di campionato, praticamente è diventato un titolare. Negli ultimi mesi lo hanno frenato gli infortuni e la Coppa d’Africa, quella giocata da protagonista con il Camerun e che ha visto la vittoria finale del Senegal si Koulibaly. Oggi proprio Anguissa e Koulibaly faranno rientro a Castel Volturno, pronti a mettersi a disposizione di Spalletti, con il centrocampista che si è piazzato terzo nella competizione continentale.

Calciomercato: il Napoli riscatta Anguissa

Il calciomercato è sempre aperto, soprattutto quando c’è da risolvere un prestito con diritto di riscatto. Così per Anguissa non si parla solo di Napoli-Inter e della sua possibilità di giocare da titolare, ma anche del suo futuro. Secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb, il Napoli ha tutta l’intenzione di riscattare Anguissa dal Fulham. Il prezzo è fissato a 15 milioni di euro. Il Napoli chiederà uno sconto al club inglese per favorire il passaggio definitivo del calciatore in azzurro. Qualora non dovesse esserci risposta positiva, allora De Laurentiis è pronto ad investire l’intera cifra per dare a Spalletti un centrocampista che ha dimostrato già il suo valore.