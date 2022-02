Koulibaly il grande ritorno: vuole giocare Napoli-Inter, c’è un ostacolo

Kalidou Koulibaly fa rientro oggi in Italia, il difensore senegalese vuole giocare titolare Napoli-Inter: sfida scudetto in programma sabato al Maradona. Per Luciano Spalletti è un’ottima notizia il rientro del difensore, che farà il suo ingresso al Konami Center di Castel Volturno, insieme ad un altro grande assente: Frank Anguissa. I due giocatori hanno vissuto da protagonist tutta la fase della Coppa d’Africa, ma ora sono pronti per rientrare a disposizione del Napoli. La loro presenza in campo per la sfida con l’Inter, per ora è una incognita. Ma Spalletti ha almeno quattro ballottaggi per Napoli-Inter, anche se quello di Koulibaly-Juan Jesus in difesa sembra essere quello più ostico da risolvere.

Koulibaly titolare in Napoli-Inter

Corriere dello Sport sul rientro di Koulibaly scrive: “Stamani, a Castel Volturno, «paga» Koulibaly, che rientrerà dalla porta principale. Però non finisce qua, perché la prossima missione sarà quella di convincere Spalletti a contare ancora su di lui, a consegnargli un posto al centro della difesa per ripartire all’assalto di quel sogno che da otto anni, ormai, coltiva silenziosamente, evitando di lanciarsi in profezie che rischierebbero di sgonfiarsi come un pallone bucato. Koulibaly è reduce dai festeggiamenti di Dakar: certe valutazioni, insomma, saranno inevitabili, ma se il gigante della difesa darà garanzie fisiche allora tornerà al suo posto di comando“.

Koulibaly ha giocato l’ultima partita domenica, sicuramente non si allena a dovere da qualche giorno, ma praticamente nell’ultimo mese non si è mai fermato. Quindi vedere titolare Koulibaly in Napoli-Inter non sembra impossibile, ma sarà Spalletti a fare le valutazioni del caso, anche perché Juan Jesus fino ad ora ha dato ampie garanzie.