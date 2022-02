Anguissa o Lobotka, Juan Jesus o Koulibaly: ma ci sono altri dubbi per Spalletti

Napoli-Inter sfida scudetto da non sbagliare, con Luciano Spalletti che ha tanti dubbi di formazione. Un dolce problema per l’allenatore toscano che a dicembre si è ritrovato anche con nove giocatori fuori, tra infortuni e Covid 19. Ma ovviamente la formazione del Napoli con l’Inter dovrà essere quella più simile alla perfezione, anche se nello sport questo concetto è molto astratto.

Diciamolo chiaramente servirà (anche) una buona dose di fortuna per mettere in campo la formazione giusta, quella che può dare filo da torcere ai nerazzurri primi in classifica.

Napoli: i ballottaggi con l’Inter

Alcuni ruoli nel Napoli sono blindati, come il portiere dove oramai Ospina è sicuro di un posto da titolare. Di Lorenzo sulla destra è inamovibile. Rrahmani è difficile toglierlo dal campo. Poi c’è Fabian Ruiz in mediana che ha il posto assicurato, così come Osimhen in attacco, soprattutto dopo il gol al Venezia.

Poi ci sono i rientri, quelli di Koulibaly e Anguissa, sarà disponibile anche Ounas dopo i problemi cardiaci. Un ballottaggio c’è proprio in difesa con Koulibaly che sicuramente giocherà titolare, ma come si fa togliere dal campo l’ottimo Juan Jesus? Il brasiliano può prendere il posto di Mario Rui sulla sinistra, ma ovviamente il Napoli ne perderebbe in spinta, anche se ne guadagnerebbe in fase difensiva e centimetri. Un parametro da non sottovalutare quest’ultimo, dato che l’Inter fisicamente è molto forte.

In questo concetto entra con prepotenza Anguissa. Il giocatore del Camerun ritorna oggi con Koulibaly. Il centrocampista dovrebbe sostituire Xavi Lobotka (come lo ha chiamato Salvatore Bagni ndr). Ma in questo momento togliere lo slovacco sembra un delitto. Vale la stessa equazione fatta poco sopra con Mario Rui e Juan Jesus.

Il terzo ballottaggio è tra Politano ed Elmas. Il macedone è stato bocciato da Oscar Damiani, ma resta un punta di diamante di Spalletti. Il quarto e ultimo ballottaggio riguarda il ruolo di trequartista con Mertens che si gioca un posto con Zielinski.