Spalletti ritrova Ounas: variabile impazzita per Napoli-Inter

Adam Ounas ritorna a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida scudetto Napoli-Inter, l’attaccante ha lavorato in gruppo. Un rientro importante per la il tecnico azzurro che perso uno dei suoi esterni a causa della Coppa d’Africa, ma nonostante l’eliminazione anticipata dell’Algeria non ha potuto utilizzarlo nelle ultime gare di campionato. Ounas, infatti, ha avuto un problema cardiaco forse causato dal Covid 19, contratto proprio mentre si trovata in Camerun. Il giocatore ha svolto tutti gli esami di rito ed ha avuto l’abilitazione per ritornare a giocare a livello agonistico. Nella sfida Venezia-Napoli, non è stato convocato, ma ora può tornare nella lista di Spalletti.

Napoli: Ounas rientra con Anguissa e Koulibaly

Ma Napoli-Inter sarà la sfida dei rientri eccellenti. Koulibaly e Anguissa, reduci dalla Coppa d’Africa, saranno oggi al Konami Center di Castel Volturno. Difensore e centrocampista sono partiti a fine dicembre, saltando sei gare, ma Koulibaly era assente già per infortunio dall’1 dicembre, mentre Anguissa ha recuperato, sempre da un infortunio, solo per la sfida prima della sosta natalizia.

I due verranno valutati da Spalletti per la sfida Napoli-Inter. Koulibaly ha molte più chance di giocare rispetto ad Anguissa. L’ingresso del difensore neo vincitore della Coppa d’Africa dovrebbe tener fuori l’ottimo Juan Jesus, ma si pensa anche ad una soluzione alternativa. Con lo stato di forma di Lobotka è difficile che Anguissa possa giocare dal primo minuto.

La variabile impazzita, però, può essere proprio Ounas, come indicato anche da Salvatore Bagni che parla di Napoli-Inter come sfida decisiva per il tricolore: “Chi vince, ha vinto lo scudetto“. L’esterno algerino è pronto a subentrare dalla panchina, con le sue giocate può mettere in affanno la difesa dell’Inter che nei finali di partita concede sempre qualcosa, vedi i due gol incassati dopo settanta minuti di dominio con il Milan.