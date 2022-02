Del Genio: “Juan Jesus titolare con l’Inter, il motivo”

Ritorna Kalidou Koulibaly e si riprende il posto da titolare con l’Inter, ma secondo Paolo Del Genio anche Juan Jesus può giocare dal primo minuto. Il difensore brasiliano ha sostituito egregiamente il senegalese assente da dicembre causa infortunio, poi perché impegnato in Coppa d’Africa. Ora con il rientro di Koulibaly per Inter-Napoli, si cerca di capire se Juan Jesus potrà giocare di nuovo titolare. Paolo Del Genio a Radio Kiss Kiss Napoli dice: “Io credo che Juan Jesus abbia possibilità di giocare titolare con l’Inter. Il brasiliano è molto forte sui quinti, quindi potrebbe essere utilizzato per arginare la avanzate di Dumfries“. Insomma Koulibaly e Juan Jesus giocherebbero titolare Napoli-Inter, con il brasiliano posizionato come esterno mancino, al posto di Mario Rui. Così il Napoli perderebbe qualcosa in fase di spinta, ma ne guadagnerebbe in fase difensiva.

Del Genio esclude la possibilità che il Napoli possa passare alla difesa a cinque. Mentre sul portiere titolare dice: “Credo che Meret possa giocare in Europa League. Anche perché Ospina è stato in dubbio pure per la gara di Venezia“. Mentre sulle possibilità di scudetto del Napoli, Del Genio conclude: “Sicuramente l’Inter è la favorita per il titolo ma il Napoli gli metterà pressione, anche perché Simone Inzaghi potrebbe peccare di inesperienza“.