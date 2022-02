Anguissa e Koulibaly, decisa da data del rientro a Napoli: I due voleranno insieme

Anguissa e Koulibaly tornano a Napoli, decisa la data del rientro dei due big. Ottime notizie per Luciano Spalletti in vista dell’Inter.

Tornano Anguissa e Koulibaly e nel frattempo è già tornato Osimhen con la sua maschera che lo rende ancor più spietato. La stella dei “Liones de la Teranga” avrà una marcia in più ma anche Victor avrà una grande desiderio di riscatto: lui alla coppa e alla Nigeria ha detto di no, non poteva giocare ferito in una manifestazione dove ogni partita è una battaglia.

Torna il Napoli dei sogni. Non è solo una suggestione ma quasi una osservazione statistica. La squadra di Luciano Spalletti che in avvio di campionato aveva incantato tutti per gioco e risultati partiva da una spina dorsale chiara e identificabile. Con Kalidou Koulibaly leader difensivo, la sorpresa Frank Anguissa a creare un centro di gravità permanente in mezzo al campo e Victor Osimhen finalizzatore ideale della mole di gioco costruita dagli spallettiani.

Secondo quanto riferito dalla redazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli, koulibaly subito dopo la cerimonia di oggi con la delegazione della squadra che sarà premiata dal Governo del Senegal, si dirigerà verso Napoli e farà ritorno in città con la sua famiglia.

Ottime notizie per Luciano Spalletti, che presto avrà a disposizione anche Zambo Anguissa. Il centrocampista del Camerun, arrivato terzo in Coppa d’Africa, partirà dal continente africano con il compagno Koulibaly. Decisa, dunque, la data di rientro, domani pomeriggio saranno già a disposizione di Spalletti.