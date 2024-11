Zirkzee, dall’incubo United alla Serie A: spunta una clamorosa ipotesi. E c’è il Napoli

L’attaccante olandese potrebbe lasciare la Premier a gennaio: solo un gol in 11 presenze. Conte alla finestra, ma la Juve di Motta è in pole.

Da stella del Bologna a oggetto misterioso del Manchester United: la parabola di Joshua Zirkzee potrebbe presto riportarlo in Serie A. L’attaccante olandese, acquistato in estate per 42.5 milioni di euro, sta vivendo un vero incubo in Premier League.

I numeri sono impietosi: dopo il gol all’esordio contro il Fulham, il buio totale. Cinque esclusioni consecutive dall’undici titolare, appena 400 minuti giocati in 11 presenze con un solo gol e un assist. Una situazione che potrebbe precipitare già a gennaio.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il classe 2001 sarebbe già pentito della scelta inglese e guarderebbe con nostalgia all’Italia. In particolare alla Juventus, dove ritroverebbe il suo mentore Thiago Motta, l’allenatore che lo ha fatto esplodere al Bologna con 11 gol e 4 assist nella scorsa stagione.

Ma non c’è solo la Juventus. Dalla Turchia rimbalza anche l’interesse del Napoli, che vanta ottimi rapporti con i Red Devils. Il club azzurro aveva già valutato Zirkzee nell’operazione Osimhen, declinando poi l’offerta. Ora, con Conte alla guida, potrebbe tornare di moda l’idea di un prestito.

Il Manchester United, dal canto suo, non vorrebbe perdere l’importante investimento fatto in estate. L’unica formula possibile per gennaio sarebbe quella del prestito, con l’ingaggio da 3,5 milioni fino al 2029 che potrebbe rappresentare un ostacolo per le italiane.

L’olandese non ha convinto né ten Hag né il nuovo tecnico Ruben Amorim, finendo ai margini del progetto tecnico. Un rapido ritorno in Serie A potrebbe essere la soluzione ideale per tutti, con Juventus e Napoli pronte ad approfittarne.