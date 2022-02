Koulibaly e Anguissa pronti per l’Inter: ecco quando tornano a Napoli

Kalidou Koulibaly e Frank Anguissa tornano a Napoli dopo la Coppa d’Africa. I due si sono piazzati rispettivamente al primo e terzo posto della competizione continentale. I due calciatori per tutto il mese di gennaio sono stati impegnati in Coppa d’Africa, entrambi hanno raggiunto le due finali previste, quindi sono stati gli ultimi a lasciare le nazionali di Senegal e Camerun. Koulibaly ha segnato anche un rigore decisivo in finale, mentre Anguissa si è fatto valere in mediana per tutto il torneo. Ora, però, è arrivato il momento di mettersi di nuovo a disposizione del Napoli di Spalletti.

Napoli: il ritorno di Koulibaly e Anguissa

Secondo quanto riferisce Tuttosport, sia Anguissa che Koulibaly faranno rientro a Napoli mercoledì 9 febbraio. I due calciatori saranno presenti al Konami Center di Castel Volturno. In particolare Koulibaly è assente da 70 giorni, ovvero da quando l’1 dicembre si era infortunato nel match con il Sassuolo. Anguissa era rientrato prima della sosta natalizia, poi è volato in Africa. Entrambi si metteranno a disposizione di Spalletti per preparare la sfida Napoli-Inter, che vedrà un Maradona da tutto esaurito.

Il difensore senegalese ha molte chance di giocare da titolare, mentre Anguissa potrebbe partire dalla panchina. In questo momento è davvero molto complicato togliere Xavi Lobotka dal campo, così come lo ha definito Salvatore Bagni.