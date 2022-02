Lozano: due strade per il recupero, ecco le soluzioni

Il rientro in campo di Hirving Lozano è ancora lontano. Il giocatore è ancora alle prese con un infortunio alla spalla. Mercoledì torna in Italia. Al momento la strada scelta è quella di non intervenire chirurgicamente, anche se non è escluso che si possa andare anche in sala operatoria. Lozano si è infortunato con il Messico, un problema serio alla spalla che si cerca di ovviare con una terapia conservativa. Ma per il futuro non è escluso l’intervento chirurgico. Nel recente passato anche Mertens e Osimhens i sono dovuti sottoporre ad operazione per guarire completamente dal fastidio alla spalla.

Lozano rientra domani in Italia, sarà di nuovo visitato per fare il punto della situazione. Qualora ci dovessero essere dei riscontri positivi allora il messicano potrebbe recuperare in 20 giorni. Diversi i tempi qualora Lozano sia sottoposto ad intervento chirurgico. In questo caso il Napoli lo perderebbe almeno per due mesi e mezzo, considerando anche la convalescenza e le terapie post operatorie. Intanto per quanto riguarda il messicano si parla sempre di voci di mercato. Le ultime novità di calciomercato danno un Lozano in direzione Real Madrid, con Carlo Ancelotti che sarebbe felice di prendere quel calciatore che lui stesso aveva contribuito a portare al Napoli.