Lozano out: salta il ciclo di fuoco del Napoli

L’infortunio di Hirving Lozano lo costringerà a stare fuori per almeno trenta giorni, salta le sfida con Inter e Lazio ed il Barcellona. Una brutta tegola per Luciano Spalletti che dovrà fare a meno di Lozano proprio nel momento in cui stava recuperando tutti i calciatori. L’attaccante si è infortunato durante Messico-Panama, riportando una lussazione della spalla destra. Dalle prime impressioni si parla di un stop lungo per Lozano, anche se al momento è esclusa l’operazione chirurgica.

Corriere dello Sport fa il calcolo delle partite che Lozano salta con il Napoli a causa dell’infortunio: “Il Napoli non ha ancora ben chiaro il programma, ma a quanto pare Lozano dovrebbe rientrare all’inizio della prossima settimana e nella migliore delle ipotesi dovrà osservare un mesetto di stop. Ovvero: salterebbe come minimo le sfide di campionato con Venezia, Inter, Cagliari e Lazio, nonché il doppio confronto di Europa League con il Barça“.

Le condizioni di Lozano saranno valutate al rientro in Italia, che avverrà la prossima settimana. Intanto Spalletti si gode il rientro di Ounas, che può essere convocato per Venezia-Napoli. Ma anche di Anguissa e Koulibaly. I due giocatori da lunedì in poi saranno a disposizione del tecnico del Napoli. Al loro rientro Anguissa e Koulibaly non dovranno andare in quarantena, gli altri precedenti in Serie A ed il protocollo parlano chiaro.