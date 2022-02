Ounas in campo col Venezia? Buone notizie per Spalletti

Adam Ounas ha l’abilitazione medica per tornare a giocare, l’attaccante algerino può esser convocato per Venezia-Napoli. Secondo quanto scrive Gazzetta dello Sport, Ounas ha superato tutti i test post Covid 19, in questo modo ha avuto il via libera per tornare all’attività agonistica. Il giocatore del Napoli dopo aver contratto il virus durante la Coppa d’Africa, era stato in apprensione per un problema cardiaco, forse proprio correlato al Covid 19. Ora il peggio è passato ed Ounas si è messo di nuovo a disposizione di Luciano Spalletti.

Non si esclude che Ounas possa essere convocato per Venezia-Napoli, sfida che potrebbe servirgli anche per trovare la condizione atletica.

Spalletti deve rinunciare a Lozano, infortunato alla spalla, quindi poter portare almeno in panchina Ounas sarebbe un’ottima notizia. Le valutazioni sulle condizioni fisiche dell’algerino saranno fatte nei prossimi giorni. La sfida Venezia-Napoli si gioca domenica alle 15.00, quindi ci sarà tempo per capire meglio come si sente Ounas e se può dare la disponibilità per la convocazione ufficiale. Intanto dalla prossima settimana rientrano anche Koulibaly e Anguissa. Il centrocampista è stato eliminato in semifinale dall’Egitto, mentre il difensore senegalese si giocherà la finale proprio contro la squadra di Salah. Al rientro Anguissa e Koulibaly non dovranno restare in quarantena, visti anche gli altri precedenti in Serie A.