Koulibaly: ma che intervento ha fatto? Recupero spettacolare – VIDEO

Kalidou Koulibaly giocherà la finale di Coppa d’Africa tra Senegal ed Egitto, decisivo il suo contributo col Burkina Faso. Quando Koulibaly è in campo si sente, il difensore di proprietà del Napoli è leader assoluto della Nazionale del Senegal, il suo contributo è stato determinante durante la Semifinale con il Burkina Faso. Il Senegal si è imposto per 3-1, con Koulibaly che ha fornito anche un assist. Ma come sempre il lavoro migliore lo ha fatto in difesa. Fantastico il recupero difensivo di Koulibaly su Traore lanciato a rete.

Il difensore del Napoli ha recuperato in velocità i metri di vantaggio che aveva l’attaccante avversario. Poco prima che Traore potesse incrociare il tiro è intervenuto Koulibaly, che con un mossa felina è riuscito a togliere il pallone dalla disponibilità dell’attaccante avversario. Un gesto atletico incredibile, che fa capire, qualora ce ne fosse ancora bisogno, il valore assoluto del difensore. Koulibaly ora si giocherà la finale con l’Egitto. Da lunedì con Anguissa farà rientro alla corte di Spalletti, senza dover effettuare alcuna quarantena. Intanto il Napoli sta provando a rinnovare il contratto del difensore. Koulibaly vorrebbe diventare una bandiera del Napoli, una ipotesi che lascia spazio alla trattativa e che fa sognare i tifosi del Napoli.