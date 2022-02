Corsa Champions: Juventus, infortunio grave per Chiellini

Infortunio per Giorgio Chiellini, il giocatore della Juventus si è sottoposto ad esami strumentali: lesione della muscolatura profonda. Il giocatore si è infortunato durante la sfida Juventus-Verona vinta dai bianconeri. Una vittoria importantissima perché ha permesso alla squadra di Allegri di ritornare in zona Champions League. Ora per la Juve c’è il problema Chiellini, che nonostante l’età resta un perno della difesa bianconera insieme a Bonucci.

La Juve ha emanato un comunicato ufficiale sull’infortunio di Chiellini: “Giorgio Chiellini oggi è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado della muscolatura profonda del polpaccio di sinistra“.

I tempi di recupero per Chiellini sono di almeno 20 giorni. A questo punto il difensore della Juventus salterà la sfida di Coppa Italia col Sassuolo, quella con l’Atalanta in campionato, ma anche il derby col Torino in Serie A e col Villareal in Champions League.