Osimhen è ancora al 50% della condizione, il segreto del nigeriano

Victor Osimhen sta recuperando al forma migliore dopo l’operazione allo zigomo, al momento è ancora al 50% della condizione. A sottolineare questo dato è Tuttosport che mette in evidenza come l’attaccante nigeriano del Napoli non sia ancora al top della forma. Un’altra stagione travagliata per Osimhen, ricca di infortuni. Il Covid 19, l’infortunio allo zigomo che poteva fargli terminare al carriera. Insomma ancora una volta l’attaccante non ha potuto esprimersi al meglio, alternando momenti di continuità, con periodi in cui è dovuto restare fermo. Dopo il rientro da titolare, condito dal gol al Venezia, per Osimhen è arrivato il momento di non fermarsi più. In due stagioni il Napoli non ha mai potuto godersi completamente il suo attaccante, che quando è in forma sembra devastante.

Secondo quanto riferisce il quotidiano sportivo, il giocatore può ancora migliorare molto. Importante è stato lo stop di due settimane, che ha dato la possibilità ad Osimhen di guarire dal problema allo zigomo. Ora bisogna trovare la forma migliore, che può arrivare in questa settimana-tipo di lavoro al Konami Center di Castel Volturno. Il Napoli gioca sabato con l’Inter e non avrà partite in settimana, anche se poi comincia un febbraio dal calendario infuocato. Il recupero di Osimhen è stato importante per Spalletti, che deve ringraziare il preparatore Sinatti che durante la sosta ha lavorato in maniera sinergica e specifica con l’attaccante, facendogli recuperare una buona condizione.