Il volo di Osimhen porta il Napoli in paradiso – VIDEO

Victor Osimhen segna con il Venezia e interrompe il digiuno dal gol durato tre mesi. Bellissimo il colpo di testa del nigeriano. L’attaccante del Napoli è stato bravissimo a sfruttare un cross fantastico di Politano, ma bellissima anche l’elevazion ed il movimento di Osimhen che ha lasciato immobili i difensori avversari. L’attaccante nigeriano si è alzato in volo per colpire la palla di testa, proprio come aveva fatto con il Torino ad ottobre del 2021. Anche in quel caso Osimhen aveva segnato di testa. Un gesto ripetuto anche con il Venezia. Il giocatore ha festeggiato sotto il settore ospiti, scatenando la gioia dei tifosi azzurri.

GOL OSIMHEN AL VENEZIA

Da vedere più volte il gol di Osimhen che ha dato la vittoria al Napoli. Una vittoria fondamentale per la corsa scudetto. L’Inter ha perso il derby con il Milan ed ora si trova con un solo punto di vantaggio sul Napoli ed i rossoneri. I nerazzurri di Inzaghi hanno una partita in meno, ma sabato prossimo giocheranno proprio contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Un’altra partita importante per Osimhen, anche perché proprio contro l’Inter si procurò l’infortunio che lo ha tenuto troppo a lungo lontano dal terreno di gioco.