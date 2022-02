Osimhen incita i tifosi in estasi: il video dal settore ospiti a Venezia

Victor Osimhen ritrova il gol con il Venezia, uno stacco gigantesco dell’attaccante nigeriano, che poi ha esultato con i tifosi. L’attaccante che tutti aspettavano è tornato: Victor Osimhen ha voluto festeggiare con il suo popolo il gol. Osimhen non segnava dal 17 ottobre con il Torino, anche in quel caso un gol con un colpo di testa perentorio. Il giocatore nigeriano con il Venezia ha segnato di nuovo di testa, ma in questo caso è stato bravo a sfruttare un assist al bacio di Politano.

Dopo aver segnato la rete al Venezia, Osimhen è andato a ringraziare proprio Politano, poi subito dopo ha voluto abbracciare idealmente tutti i tifosi del Napoli presente nel settore ospiti. A quel punto è scoppiata la gioia del pubblico che ha seguito la squadra allo stadio Penzo.

Un’esultanza liberatoria quella dei tifosi azzurri che avevano visto il Napoli dominare il campo, ma non riuscire a trovare la vial gol. A sbloccare la partita ci ha pensato Osimhen, il giocatore che tutti aspettavano.