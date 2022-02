Osimhen vola, Petagna raddoppia: Il gesto da brividi sotto la curva

Osimhen e Petagna regalano la vittoria la Napoli contro il Venezia. gli azzurri sabato affronteranno lo scontro diretto con l’Inter.

Il Napoli batte di “Cazzima” il Venezia e sfata il Tabù Massa. Protagonisti della partita sono stati indubbiamente Osimhen e Petagna. Il Nigeriano al minuto 59 sfrutta un cross di Politano e stacca perfettamente tra i due centrali, beffando Lezzerini. Il nigeriano è tornato al gol dopo 108 giorni, l’ultima rete è stat siglata contro il Levia in Europa League; l’ultimo gol in campionato, invece, è arrivato nella gara contro il Torino al Maradona, anche in quel caso, la gara è stata decisa dal numero 9 azzurro.

Osimhen corre sotto la curva che ospita i tifosi del Napoli e con un gesto plateale si tira forte la maglietta indicando lo stemma del club, come segno di fedeltà e riconoscenza.

Il resto del match prosegue senza particolari emozioni, con un Napoli che controlla ed un Venezia che non riesce a fondare l’ottima fase difensiva partenopea. Arriverà anche il gol del 2-0 Napoli con Petagna al 100′ che sigilla i 3 punti.

L’attaccante del Napoli come il compagno corre sotto al settore sopiti, e da il cinque a tutti i tifosi in prima fila. Un gesto da brividi per un calciatore spesso criticato, che dimostra laa grande voglia di Napoli che ha questo ragazzo.

La squadra di Spalletti riesce a sfruttare la frenata dell’Inter e mantiene il passo del Milan; il Venezia perde terreno anche nei confronti del Cagliari, vittorioso oggi a Bergamo.