Venezia-Napoli 0-2: Vittoria di “cazzima” degli azzurri

Venezia-Napoli 0-2, gli azzurri passano con le reti di Victor Osimhen e Andrea Petagna. Sabato lo scontro diretto con l’Inter.

Il Napoli batte il Venezia per 2-0. Continua la marcia degli azzurri grazie ad una rete di testa di Osimhen, arrotondata da Petagna al termine di un recupero extralarge per uno scontro tra Mariani e Ebuehi – il terzino poi si farà espellere a tempo scaduto per un fallo su Mertens. Gli arancioneroverdi, alla 10a partita senza successi, finiscono in zona retrocessione. Il Napoli si porta a -1 dall’Inter prima dello scontro diretto di sabato prossimo.

IL RITORNO DI OSIMHEN

Victor Osimhen torna a essere l’uomo dei sogni del Napoli. Alla prima da titolare dopo l’infortunio, il nigeriano decide l’importante sfida sul campo del Venezia con un perfetto colpo di testa su assist di Politano al 59′, prima del raddoppio di Petagna allo scadere. Tre punti che portano i partenopei a -1 dall’Inter (che ha una partita in meno), con lo scontro diretto in programma sabato alle 18. Osimhen sblocca una partita non facile: Napoli padrone del campo ma senza assediare il Venezia, pericoloso in un paio di occasioni con un Ospina attento. Nel finale espulso Ebuehi per dura entrata su Mertens, prima del gol di Petagna in contropiede. Giornata no per gli uomini di Inzaghi, che con le vittorie di Cagliari e Sampdoria sono ora terz’ultimi a -2 dai rossoblù. Mentre il Napoli torna a sognare.

IL TABELLINO

VENEZIA-NAPOLI 0-2 (primo tempo 0-0)

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Cuisance (78′ Nsame), Crnigoj (70′ Busio), Ampadu (78′ Fiordilino); Johnsen (70′ Aramu), Okereke, Nani (62′ Henry). All. Zanetti.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ruiz, Lobotka; Politano (79′ Elmas), Zielinski (89′ Ghoulam), Insigne (79′ Mertens); Osimhen (89′ Petagna). All. Spalletti.

Gol: 59′ Osimhen (N), 100′ Petagna (N)

Assist: Politano (N)

Ammoniti: Mario Rui (N), Busio (V), Lobotka (N), Ceccaroni (V)

Espulsi: Ebuehi (V)