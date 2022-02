Osimhen in Premier League: se ne parla anche quando c’è Venezia-Napoli

Victor Osimhen pronto a giocare titolare con il Venezia, partita decisiva per il Napoli che può recuperare punti sull’Inter. La sconfitta dei nerazzurri ha dato una chance clamorosa al Napoli, recuperare tre punti sull’Inter ad una settimana dallo scontro diretto Napoli-Inter che si gioca sabato prossimo allo stadio Diego Armando Maradona. Insomma, sembra l’incastro perfetto, una partita da vincere ad ogni costo. Lo sa bene Luciano Spalletti che ha parlato di partita tosta in conferenza stampa, ancora prima che si giocasse il derby. Poi ha lanciato un messaggio ai suoi ragazzi in vista di Venezia-Napoli, durante l’allenamento.

Osimhen: le scuse a Spalletti

Nell’edizione odierna de Il Mattino viene scritto: “È fatto così, cambiarlo non avrebbe senso. Magari, la sua forza è proprio in questo modo che ha di sbattersi anche per cose inutili. D’altronde, proprio la gara di andata, la prima del campionato, è il simbolo di ogni cosa: rimediò un rosso per uno schiaffo (presunto, molto) a Heymans. Con il nigeriano dalla faccia da bambino, cambia il Napoli. E Spalletti non vedeva l’ora. Ma anche Mertens: torna in panchina, cede il testimone, aspetta il suo momento per dare una mano al ragazzino che per il Napoli è

anche una specie di talismano. Osimhen ha spiegato di aver capito, che non succederà, che non reagirà a nulla“.

Ma non manca la parentesi di calciomercato, nonostante ci sia una partita decisiva alle porte ed al momento le possibilità di una cessione sono nulle, dato che il mercato è chiuso. “La prossima estate i club di Premier, dove

collezionano carne umana pregiata, faranno scattare l’asta. Il Napoli proverà a trattenerlo, non si capisce per quanto, vista anche la mostruosa crisi finanziaria che s’è abbattuta in serie A“. Che la Premier League sia interessata ad Osimhen è oramai risaputo, ma per ora può attendere.