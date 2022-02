Osimhen-Insigne: a caccia di gol, Venezia tappa fondamentale

Victor Osimhen e Lorenzo Insigne saranno titolari in Venezia-Napoli: i due calciatori sono alla ricerca di un gol che manca da tempo. Infortuni e Covid 19 oramai sono alle spalle, sia Insigne che Osimhen potranno giocare di nuovo dal primo minuto, dopo aver vissuto un mese di dicembre da incubo e quello di gennaio in ripresa. Il mese di febbraio sarà durissimo per il Napoli. La sconfitta dell’Inter col Milan, impone ancora di più la vittoria agli uomini di Spalletti. Anche perché sabato prossimo si gioca Napoli-Inter allo stadio Maradona.

Insigne e Osimhen: titolari col Venezia

Per battere la squadra di Paolo Zanetti bisognerà segnare, missione tutt’altro che semplice. Al Venezia andrebbe bene anche un punto ed il Napoli soffre le squadre che se ne stanno arroccate in difesa. Ma la missione per il gol di Osimhen e Insigne deve essere compiuta.

Come ricorda l’edizione odierna del Corriere dello Sport, sia al capitano che al centravanti nigeriano il gol manca da tempo. Per quest’ultimo l’astinenza dura da 370 minuti: l’ultima rete risale all’81’ di Napoli-Torino, 112 giorni fa, esattamente il 17 ottobre. Il numero 24 invece non segna su azione da 1.459 minuti in campionato, in questa stagione non l’ha mai fatto. Spalletti si affiderà a loro per illuminare la manovra d’attacco e per portarsi ad un punto dall’Inter.