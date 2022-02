Venezia-Napoli: le probabili formazioni. Gazzetta: Osimhen o Mertens, Spalletti ha deciso

Le probabili formazioni di Venezia-Napoli secondo Gazzetta dello Sport: Osimhen gioca titolare, resta in panchina Mertens. Sono queste le indicazioni che arrivano dagli ambienti vicino al Napoli, anche se Luciano Spalletti ha sempre qualche sorpresa pronta. Il tecnico in conferenza stampa pre Venezia-Napoli non ha dato grandi indicazioni di formazione, quindi resta ancora qualche dubbio. Nel Venezia è superato il problema Covid 19 e Paolo Zanetti può puntare sugli uomini migliori della sua squadra. Il Pier Luigi Penzo è uno stadio in cui molte squadre hanno fatto fatica, ecco perché Spalletti ha chiesto estrema attenzione ai suoi giocatori.

Venezia-Napoli: le scelte di Spalletti e Zanetti

Qui Venezia

Zanetti punterà ancora sul 4-3-3 con Henry punta centrale, mentre gli sugli esterni agiranno Okereke e Johnsen. CI sono anche dei dubbi per il tecnico del Venezia che deve scegliere tra Ampadu-Busio, Johnsen-Aramu e Haps-Molinaro.

Venezia probabile formazione: Lezzerini; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Fiordilino, Ampadu; Okereke, Henry, Johnsen.

Qui Napoli

Luciano Spalletti ha alcuni ballottaggi da risolvere: in porta Meret è in netto vantaggio su Ospina, così come Mario Rui per il ruolo di esterno sinistro è in vantaggio rispetto a Ghoulam. I veri dubbi sono in attacco: Insigne gioca titolare, mentre tra Mertens e Osimhen, il tecnico del Napoli ha scelto il nigeriano. Lozano è fuori per infortunio, così come sono out Ounas e Tuanzebe, mentre lunedì rientrano Anguissa e Koulibaly dalla Coppa d’Africa. L’ultimo ballottaggio riguarda il ruolo di esterno destro d’attacco, con Politano in vantaggio su Elmas.

Napoli probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne, Osimhen.