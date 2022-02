Venezia in affanno: Zanetti ha chiesto una cosa contro il Napoli

Il Venezia lotta per non retrocedere in Serie B, il tecnico Paolo Zanetti ha chiesto la vittoria contro il Napoli di Luciano Spalletti. Non sarà affatto semplice per il Napoli battere il Venezia e quindi presentarsi alla sfida diretta con l’Inter ancora con la lotta scudetto aperta. Gli uomini di Spalletti si troveranno di fronte una squadra che ha grande necessità di punti. Il Venezia ha 18 punti in classifica, quindi solo uno in più rispetto alla zona retrocessione. I lagunari hanno una buona organizzazione di gioco, ma non riescono a fare bottino pieno.

Paolo Zanetti vuole i tre punti tra le mura amiche. A Venezia, allo stadio Penzo, bisogna conquistare i punti per la salvezza, un campo ostico, leggermente più stretto rispetto ai 68 metri degli altri campi. In questo modo gli uomini di Paolo Zanetti vogliono aggredire ferocemente il Napoli, che fa del palleggio la sua arma migliore. Il tecnico del Venezia in questa settimana ha chiesto massimo impegno ai suoi ragazzi. Sa perfettamente che la sfida con il Napoli di Osimhen è complicata, ma Zanetti ha chiesto la vittoria ai suoi ragazzi. Vuole quei tre punti che nelle ultime cinque giornate non ha mai trovato. L’obiettivo principale è battere il Napoli e rilanciarsi in classifica.