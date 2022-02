Osimhen: quanti mesi di astinenza, ha fame di gol

Victor Osimhen gioca titolare Venezia-Napoli, l’attaccante nigeriano non segna una rete in campionato da tre mesi. Tanti troppi, l’ultimo gol, quello segnato al Torino è per Osimhen una sorta di ricordo sfocato. Osimhen ha segnato l’ultima rete ufficiale con la maglia del Napoli in Europa League il 21 ottobre 2021. Ma in Serie A, l’ultimo gol del nigeriano risale al 17 ottobre del 2021 quel colpo di testa perentorio segnato allo stadio Diego Armando Maradona. Un balzo felino a sfruttare un pallone di nessuno, quello che piacciono ad attaccanti voraci come lui. Dopo la rete in Europa League è stato il buio totale. L’infortunio allo zigomo con l’Inter, l’operazione che poteva costargli la carriera, il recupero ed il Covid 19 lo hanno frenato, l’addio alla Coppa d’Africa. Tanto, troppo tempo senza calcio per Osimhen.

Napoli: Osimhen titolare col Venezia

Il ritorno di Osimhen c’è stato con il Bologna: 19 minuti giocati, un gol sfiorato. Poi 26 minuti con la Salernitana, prima del blocco per le Nazionali.

Ora Spalletti ritrova Osimhen per il tour de force di febbraio. Si comincia con la sfida al Venezia, in cui il nigeriano indosserà la nuova maschera. Più piccola, più comoda, permetterà ad Osimhen di vedere meglio, di puntare dritto la porta avversaria. Il Napoli si aspetta dall’attaccante quella voracità in zona gol, ma anche maggiore giudizio nei contrasti e nei ‘colpi di testa’, quelli che gli sono costati qualche espulsione di troppo.

In questa seconda parte di stagione con la possibilità di lottare ancora lo scudetto, la doppia sfida con il Barcellona in Europa League e la necessità di raggiungere la qualificazione Champions League, il Napoli ha bisogno dei gol di Osimhen. Ora più che mai è arrivato il suo momento. Le voci di mercato, possono attendere. Ora bisogna dimostrare sul campo.