Retroscena Spalletti-Osimhen: “Basta bischerate”. Il tecnico carica l’attaccante

Spalletti carica Osimhen ma non ammette più bischerate in campo. Il tecnico chiede all’attaccante nigeriano maggiore autocontrollo.

Osimhen pronto a tornare titolare contro il Venezia. L’attaccante del Napoli indosserà una nuova maschera protettiva più leggera. Proprio contro i veneti all’andata Osimhen fu espulso lasciando gli azzurri in 10 dopo 22 minuti di gioco.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport rivela un retroscena su Spalletti e le intemperanze di Osimhen:

“Con Osimhen la squadra ha profondità maggiore, e anche tempi di gioco e soluzioni diverse. Merito delle caratteristiche esplosive di questo ragazzone che in Italia è maturato migliorando anche la sua muscolatura. Esplosivo sì, ma nella giusta direzione. Perché Victor di esuberante ha anche il carattere e proprio nella partita di andata, era la prima di campionato, al Maradona contro il Venezia, pagò un prezzo alto per il suo modo di essere.

Luciano Spalletti fece capire che non avrebbe concesso alibi alcuno alla sua squadra. «Osimhen deve stare attento alle sue reazioni emotive, è un attaccante forte e tutti i difensori cercheranno di aiutarsi limitandone l’esuberanza fisica. Le mani addosso degli avversari le avrà sempre».

LE BISCHERATE DI OSIMEHN

Spalletti ha spiegato a Victor Osimhen che dovrà essere forte nella testa, oltre che nel fisico. Come gli insegna dal primo giorno Spalletti, che nell’ultima partita con la Salernitana è uscito contrariato dal campo per via di “certe bischerate”, come le ha battezzate.

La Gazzetta aggiunge: “Spalletti non ha gradito l’atteggiamento di Osimhen imbufalito con Politano che aveva optato per il tiro invece di servirgli un assist sotto porta. Una reazione decisamente smodata che da un lato sottolinea la generosità di questo ragazzo, che vorrebbe sempre far gol, ma d’altra parte perde le staffe troppo facilmente.

La squadra in gennaio ha dimostrato di poter tenere un ottimo rendimento (10 punti su 12 e prima nella classifica del 2022), Osimhen deve capire che è assolutamente un valore aggiunto. Ma che Spalletti grazie a un lavoro certosino è riuscito a creare una squadra competitiva anche senza il centravanti più costoso dell’intera gestione De Laurentiis. A buon intenditor poche parole. E molti fatti, quelli che in casa azzurra attendono da Victor sul campo”.