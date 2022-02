Venezia-Napoli: Spalletti prepara due grandi ritorni

Venezia-Napoli con Victor Osimhen e Lorenzo Insigne titolari, due grandi ritorni per il tecnico Luciano Spalletti. Dopo un mese di dicembre con l’acqua alla gola, tanto ad avere anche pochissimi cambi in panchina, il Napoli ritorna quasi al completo. Contro il Venezia mancheranno ancora Anguissa e Koulibaly, impegnati in Coppa d’Africa ma al rientro lunedì prossimo. Mancherà anche Lozano a causa del grave infortunio alla spalla, ma ci sono anche i recuperi. Tra quelli più importanti quelli di Insigne e Osimhen che giocano dal primo minuto Venezia-Napoli. Queste sono le indicazioni di Corriere dello Sport che scrive: “Il centravanti mascherato e il capitano con la valigia. La lunga vigilia è finita: la sosta è in archivio, il campionato del Napoli è pronto a entrare in una fase tanto delicata quanto stimolante. Colorare d’azzurro la Laguna è l’unica soluzione utile in vista della

grande sfida con l’Inter in programma domenica 12 al Maradona; è l’unica possibilità per continuare a collezionare le chiavi che potrebbero riaprire le porte-scudetto“.

Probabile formazione Napoli

Ma ci sono anche gli altri nove da sistemare in campo per Luciano Spalletti. In porta ora è Meret il favorito, con il portiere friulano che per questa seconda parte di stagione sembra avere più chance rispetto ad Ospina che a fine stagione può dire addio al Napoli. La difesa non si tocca con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. Centrocampo ancora titolare Lobotka al fianco di Fabian Ruiz. Mentre in attacco Insigne, Zielinski e Politano agiranno dietro Osimhen.

Il nigeriano non vuole farsi distrarre dalle voci di mercato ed è carico più che mai. L’obiettivo è tornare alla rete. Osimhen ha segnato l’ultima rete con il Napoli, in campionato, il 17 ottobre del 2021 contro il Torino: troppo tempo, per uno affamato di gol.