Victor la nuova maschera: “It’s good”, ecco perché è migliore

Victor Osimhen ha ricevuto la nuova maschera protettiva, la protezione è di dimensioni inferiori e permette maggiore visibilità. Un dettaglio non da poco per chi si affida continuamente ai suoi occhi per calciare la sfera con precisione, guardare la porta avversaria e dialogare con i compagni.

Corriere del Mezzogiorno offre maggiori dettagli sulla nuova maschera protettiva di Victor Osimhen: le dimensioni sono inferiori, ma questo permette maggiore campo visivo migliorando così la sua visione periferica. Al primo contatto con la mascherina, Osimhen ha esclamato: “It’s good“. Evidentemente è stato immediato il nuovo impatto positivo, perché anche con piccole variazioni migliora discretamente lo spazio visibile per Osimhen.

Osimhen: titolare col Venezia

Intanto il nigeriano prenota un posto da titolare col Venezia. Il giocatore vuole rientrare dal primo minuto. Spalletti ha quasi deciso la formazione che giocherà domenica alle 15. La presenza di Osimhen sembra scontata. L’attaccante non segna in campionato da ottobre, dalla sfida con il Torino. È arrivato il momento di interrompere il digiuno di gol, forzato da infortuni e Covid 19. Il Napoli attende i suoi gol per lanciare la corsa scudetto, magari mettendo pressione all’Inter che a gennaio si è rinforzata e che viene ritenuta da tutti come la squadra più forte del campionato.