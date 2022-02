THE SUN: Napoli, no al Tottenham per Osimhen: Gli Spurs ci riproveranno con 80 milioni

Il Napoli ha detto no al Tottenham per Victor Osimhen. Il nigeriano è uno dei primi nomi sulla lista del mercato di Antonio Conte.

Il Napoli ha detto no alla prima offerta del Tottenham per Victor Osimhen. La notizia è stata lanciata dall’edizione Sport del Sun, che riporta il movimento del club inglese nelle scorse settimane. Gli Spurs avrebbero provato a convincere il club azzurro già per gennaio. Visto l’iniziale rifiuto proveranno nuovamente a farsi sotto in estate per l’attaccante nigeriano.

Secondo il quotidiano inglese, il Tottenham potrebbe mettere sul piatto per Osimhen in estate fino a 70 milioni di sterline, circa 80 milioni di euro per strappare a Luciano Spalletti l’ex Lille. Quello del nigeriano è uno dei primi nomi sulla lista del mercato di Antonio Conte e del club, che chiederà al Napoli un nuovo incontro nei prossimi mesi per definire l’eventuale strategia.

NUOVA MASCHERA PER OSIMHEN

il Tottenham pensa a Victor Osimhen , ma in questo momento l’attaccante del Napoli ha una sola priorità: Tornare titolare. La sfida contro il Venezia potrebbe segnare il ritorno definitivo di Osimhen alla guida dell’attacco del Napoli. Nelle ultime due settimane il nigeriano ha intensificato i ritmi di lavoro e adesso indosserà una nuova maschera, più piccola e leggera rispetto a quella utilizzata negli allenamenti degli ultimi mesi. Il nuovo dispositivo permetterà a Osimhen di provare meno fastidio nei movimenti e di sentirsi maggiormente a suo agio nell’impatto con il pallone.

I prossimi giorni saranno dunque decisivi, ma Spalletti sta valutando se affidarsi sin da subito al classe ’98 o se dargli minutaggio in corso d’opera, con Mertens inizialmente in campo. Osimhen ha giocato qualche minuto nelle ultime due vittorie del Napoli in campionato, la trasferta di Bologna e la gara interna con la Salernitana. Prima dell’infortunio dello scorso 21 novembre, il nigeriano era stato grandissimo protagonista con gli azzurri: per lui, in totale, 9 gol in 16 presenze complessive stagionali tra campionato e Europa League.