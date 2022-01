Napoli-Barcellona: biglietti in vendita, i prezzi

Napoli-Barcellona: biglietti in vendita, la Società Sportiva Calcio Napoli comunica i prezzi per la sfida di Europa League. Attraverso il sito ufficiale la società azzurra fa sapere che da oggi dalle ore 16.00 si possono compare i tagliandi per Napoli-Barcellona sfida che si giocherà il 24 febbraio 2022 ore 21.00 allo Stadio Maradona.

Napoli-Barcellona: i prezzi

Tribuna Posillipo € 100,00

Tribuna Nisida € 85,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 10,00 (under 12)

Distinti € 60,00

Curve anello superiore € 45,00

Curve anello inferiore € 30,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.

Fino a domenica 6 febbraio sarà possibile acquistare i tagliandi esclusivamente online su ticketone.

Dalle ore 10 di lunedì 7 febbraio 2022 sarà possibile effettuare gli acquisti anche presso i punti vendita abilitati Ticketone.

Non sarà consentito il cambio utilizzatore. L’acquisto online potrà avvenire anche con il caricamento del titolo sulla propria fidelity card.