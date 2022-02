Derby Inter-Milan: diffidati tre big per Simone Inzaghi, che rischio per Napoli

Questa sera si gioca il derby Inter-Milan alle ore 20.45. Sfida scudetto che può favorire anche il Napoli che gioca col Venezia. La squadra nerazzurra è uscita rafforzata dal calciomercato di gennaio, con l’arrivo di Gosens. L’Inter ha piazzato un grande colpo nonostante i tanti problemi finanziario ed il bond appena emesso da 415 milioni di euro, considerato di livello ‘spazzatura’ per gli analisti.

Ma ora sarà il campo a parlare, perché la formazione di Inzaghi sfida quella di Pioli. Il derby Inter-Milan vale molto nella corsa scudetto. Il Napoli se ne starà a guardare, ma gli uomini di Spalletti saranno che dovranno fare la loro parte nella sfida Venezia-Napoli della 24a giornata. Anche perché nel turno successivo si gioca Napoli-Inter, altra sfida per il titolo.

I diffidati dell’Inter

L’Inter non può fare alcun tipo di calcolo, il derby col Milan deve essere vinto. Quindi non ci potranno essere esclusione di colpi o uomini importanti a riposo. Però Simone Inzaghi sa che può perdere qualche uomo importante in vista della sfida con il Napoli della 25a giornata. Nel derby Inter-Milan, i nerazzurri avranno Brozovic, Lautaro Martinez e Vidal diffidati, in caso di ammonizione salterebbero la gara con il Napoli. I primi due calciatori giocheranno sicuramente titolari, ma anche Vidal è pronto ad entrare in campo, tutti e tre dovranno fare attenzione.