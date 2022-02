Napoli: Ounas e Tuanzebe esclusi dalla sfida col Venezia

Adam Ounas e Axel Tuanzebe vanno verso l’esclusione da Venezia-Napoli. I due giocatori devono recuperare la forma migliore. Al momento sembra improbabile possano essere convocati, anche perché in questo momento Spalletti non ha particolari emergenze. In attacco l’assenza di Lozano per infortunio, si fa sentire. Mancheranno anche Anguissa e Koulibaly, ancora in Coppa d’Africa, ma rispetto all’emergenza di dicembre, la situazione attuale è più che rosea per Spalletti.

L’esclusione di Ounas e Tuanzebe dalla sfida del Napoli col Venezia, è relativa ai problemi fisici dei due calciatori. Ounas ha avuto il via libera per tornare all’attività agonistica solo in questi giorni. L’attaccante algerino ha avuto qualche problema cardiaco dopo aver contratto il Covid 19. Ora i problemi sono risolti, ma la forma non è la migliore. Tuanzebe ha svolto solo terapie e palestra nella giornata di ieri. Se oggi lavorerà in gruppo, allora potrebbe anche essere convocato, ma è complicato.

Napoli: ci sono Insigne e Osimhen

Chi invece ritrova un posto da titolare sono Insigne ed Osimhen. L’attaccante napoletano è finito in un vortice di polemiche per un video postato sui social. Secondo Gazzetta, Insigne usa una frase che appartiene ad un mondo delinquenziale, quindi doveva evitare. Ma ora c’è il campo da far parlare, capitano azzurro ritrova la maglia da titolare, così come Osimhen. Il nigeriano ha voglia di tornare a segnare. Dopo l’operazione allo zigomo è partito per due volte dalla panchina, poi la lunga sosta.