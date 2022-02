Spalletti: “Venezia-Napoli, questa la vera partita tosta. Abbiamo superato la tempesta perfetta. Dal mercato non mi aspettavo nulla”

Luciano Spalletti presenta Venezia-Napoli in conferenza stampa. Il tecnico non si fida: “Partita tosta, non dobbiamo pensare all’Inter“.

Spalletti vota Inter per lo scudetto: “È stata brava ad avere più quote degli altri. Poi ci sono le altre che pure ci sperano, ma la squadra di Simone Inzaghi ha sicuramente più chance delle altre“.

Il Napoli avrà un mese di febbraio davvero duro, Spalletti non vuol sentire parlare di mese decisivo: “Sicuramente possono esserci dei momenti difficili. Noi abbiamo passato un periodo in cui c’è stata la partita perfetta. Ora ci sono tante partite importanti (Inter, Lazio, Barcellona ndr)“.

Secondo Spalletti il Napoli “deve fare tutto il possibile per vincere qualsiasi partita e superare le difficoltà. Sarebbe importante avere un numero di giocatori a disposizione per affrontare al meglio questi match. Oramai la normalità è giocare tutte queste partite, quindi bisogna evitare di lamentarsi di questo aspetto. Bisogna cambiare mentalità, oramai si gioca sempre. Dobbiamo scendere in campo con la felicità di giocare tante partite e di vincerne il più possibile, senza andare in apnea“.

Venezia-Napoli: la conferenza di Spalletti

Il tecnico non ha nulla da rimproverare alla sua squadra: “Io li ho sempre visti bene, soprattutto in allenamento e negli spogliatoi. Avere più giocatori a disposizione sarebbe importante, così possiamo affrontare queste partite che ci aspettano. Anche perché sembra che stiamo recuperando tutti, ma ci mancano diversi giocatori vedi Koulibaly, Anguissa, Lozano e Ounas“. Ma Spalletti parla anche di avere “la voglia giusta per superare queste difficoltà. Anche perché capitano a tutti“.

Sul mercato di gennaio il tecnico ha aggiunto: “Non vedevo l’ora che finisse, per riabbracciare i miei calciatori. Anche perché c’era più la possibilità che andasse via qualcuno, che arrivasse qualche nuovo giocatore“. Sempre sul calciomercato il tecnico aggiunge: “Non mi aspettavo nulla, anche perché con la società abbiamo programmato determinate cose. Noi siamo rimasti coerenti, pensavamo di avere una squadra forte all’inizio e resta tale. Ci poteva essere un pericolo che qualche club poteva chiederci un nostro calciatore, ma noi non lo avremmo permesso“.

Si parla di Venezia-Napoli, gara “davvero complicata, perché il Venezia ha giocatori forti, un allenatore che sa fare molto bene il suo lavoro. I nostri calciatori lo sanno che la partita vera è quella di domenica. Questa è la partita tosta, dove c’è bisogno di andare a prendere quelle piccole cose che ti fanno diventare concreto. Venezia-Napoli è la vera partita, non una partita di passaggio per arrivare a quella con l’Inter“.

“Il Napoli deve fare il Napoli. Questa squadra è costruita per cercare di vincere qualsiasi partita.” Guarda la conferenza stampa 👉 https://t.co/pZdkURvCBJ 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/gfhIAsCcNI — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 5, 2022

Spalletti e l’esclusione di Tuanzebe

Luciano Spalletti ritorna anche sull’esclusione di Tuanzebe dalla lista Uefa: “Purtroppo se tenevo dentro lui dovevo escludere qualcun’altro, non è mai facile fare una cosa del genere. All’Inter, a causa delle limitazioni, dovetti metterne fuori tre o quattro. Purtroppo bisogna fare delle valutazioni. Ho scelto lui perché il terzino sinistro mi serviva, invece con il rientro del comandante Koulibaly ho tre centrali. Mi dispiace aver lasciato fuori Axel, sto imparando a conoscerlo. Si impegna tantissimo, ha già parlato un po’ di italiano e sembra uno che è sempre stato in questa rosa. Va solo ringraziato“.

Sulle belle parole di Nainggolan, il tecnico ha aggiunto: “Lui è un giocatore che dice sempre quello che pensa. Anzi gli chiedo scusa per quello che gli ho detto prima della partita con l’Atalanta. Pensavo che stessero giocando a carte, invece giocavano a Fifa 2016“.