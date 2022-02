Napoli, lista UEFA c’è Ghoulam. Escluso Tuanzebe: Ecco il motivo

La lista UEFA del Napoli annovera Ghoulam ma non Tuanzebe. Spalletti ha spiegato le ragioni di questa scelta.

Il Napoli ha presentato la lista UEFA in vista della doppia sfida di Europa League contro il Barcellona. Spalletti ha scelto di puntare su Faouzi Ghoulam, Axel Tuanzebe. L’edizione odierna del Corriere dello Sport prova a spiegare i motivi della scelta:

“Alla fine è il nuovo e unico acquisto di gennaio a restare fuori. Axel Tuanzebe non è stato inserito nella lista che il Napoli ha presentato ieri all’Uefa in vista della doppia sfida di Europa League con il Barcellona, valida per i sedicesimi, in programma tra il 17 (al Camp Nou) e il 24 febbraio (al Maradona)”.