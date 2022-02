Repubblica – De Laurentiis ha deciso il futuro del Napoli, torna il modello Mazzarri

De Laurentiis lavora per il nuovo Napoli, nei piani del patron azzurro c’è un ritorno al modello Mazzarri.

Il nuovo Napoli di Aurelio De Laurentiis punterà tutto sul tandem Spalletti-Giuntoli, a loro affidato il compito di riportare gli azzurri in Champions League. Il monte ingaggi scenderà attorno ai 70 milioni di euro, il taglio degli stipendi dei vari Insigne, Mertens, Ghoulam, Ospina e Malcuit. L’edizione odierna di Repubblica rivela alcuni particolari sul nuovo corso che attende il Napoli:

“I soldi scarseggiano, niente deve essere lasciato al caso e non è dunque una coincidenza che abbiano la stessa durata i contratti di Luciano Spalletti e del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, blindati entrambi dal presidente fino al 2024. Incombe infatti lo spettro dell’austerity e c’è bisogno per affrontare la tempesta dell’esperienza di due uomini di calcio navigati come loro: in grado di fare la differenza in primis sul campo e pure sul mercato”.

La Repubblica aggiunge: “Adl ha in mente il modello vincente dei tempi di Mazzarri: stipendi contenuti per i giocatori (preferibilmente giovani) e ottimi risultati sul campo. Riproporlo non sarà però affatto facile, anche perché ai tifosi potrà sembrare un ridimensionamento e l’ambiente è già abbastanza depresso, come si evince dal calo drastico di presenze allo stadio Maradona, nonostante l’attuale secondo posto di Insigne e compagni”.